УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Маргарита Мурадова
Маргарита Мурадова
СтилистВсе статьи автора

Топ-5 мифов о выборе украшений

Читать новость на украинском

Сегодня я хочу поговорить о распространенных ошибках, которые совершают люди при выборе украшений. В этих ошибках часто виноваты популярные мифы о том, как можно и как нельзя носить аксессуары.

Украшения имеют волшебное свойство преображать наряд и полностью менять ваш внешний вид, делать его завершенным. Их можно менять в зависимости от настроения, от случая, они могут выражать ваш характер.

Например, вы надели обычную белую футболку, жакет, джинсы с классными сережками и каблуками, и получили крутой, нестандартный женственно-маскулинный образ: на коктейль, на вечер, на встречу, на свидание.

К сожалению, распространенные мифы часто мешают людям создавать интересные образы.

Миф №1

Нельзя миксовать украшения из металлов разного цвета

Абсолютный миф. Не знаю, почему он до сих пор живет. Это как миф о том, что туфли и сумка должны быть одного цвета. Наоборот, микс металлов сейчас в моде, он есть абсолютно везде, в том числе в изделиях. Например, в знаменитой сумке "Габриель" от Chanel.

Не стесняйтесь носить серебряные и золотые украшения вместе. Наоборот, так ваш образ будет выглядеть более стильно и непринужденно. То же самое касается фурнитуры.

Миф №2

Украшения можно носить только в комплекте

Кажется, этот миф пришел из СССР или из еще более давних времен, и он давно уже должен быть разрушен. Если сережки продавались в комплекте с колье, это не значит, что носить их можно только вместе. Наоборот, даже чаще сережки или колье смотрятся намного круче сами по себе, без комплекта. Чуть проще с браслетом, ведь чем больше расстояние между похожими вещами, тем лучше они смотрятся. Это касается и цвета, и принтов.

Миф №3

Объемные украшения - только на вечер

Я часто слышу о том, что если у вас есть какие-то необычные, заявляющие о себе украшения, например, крупная моносерьга, кольцо, объемное колье или красивый браслет, то все это можно носить только на какое-то мероприятие или на вечер. Это тоже миф, который давно пора разрушить. Можно и нужно носить и миксовать такие украшения днем. И особенно хорошо такие необычные украшения смотрятся с базовыми вещами. То есть чем проще ваш наряд, тем интереснее можно подбирать украшения.

Миф №4

Кольца только с ярким маникюром

Есть такой миф, что чем массивнее кольца, тем более ярким и сумасшедшим должен быть маникюр. Но на самом деле нюдовый маникюр или даже полное отсутствие покрытия не станут препятствием для ношения объемных, массивных, винтажных, сумасшедших колец. Француженки, например, обожают носить какие-то полувинатжные украшения днем. И большинство из них, кстати, не покрывают ногти лаком.

Миф №5

Если надели сережки, то на шею ничего уже не надеваем

Надевать сережки и колье, действительно, не стоит, но только когда речь идет о вещах из комплекта. Когда у нас, например, массивные сережки и при этом массивное колье. И все это вместе, в обычный день, - не очень. Но если мы говорим про маленькие серьги-пуссеты или другие небольшие аккуратные сережки, то это очень даже хорошо смотрится.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Маргарита МурадоваМаргарита Мурадова
Поделиться в Facebook

Наши блоги