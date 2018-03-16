Сегодня я хочу поговорить о распространенных ошибках, которые совершают люди при выборе украшений. В этих ошибках часто виноваты популярные мифы о том, как можно и как нельзя носить аксессуары.

Украшения имеют волшебное свойство преображать наряд и полностью менять ваш внешний вид, делать его завершенным. Их можно менять в зависимости от настроения, от случая, они могут выражать ваш характер.

Например, вы надели обычную белую футболку, жакет, джинсы с классными сережками и каблуками, и получили крутой, нестандартный женственно-маскулинный образ: на коктейль, на вечер, на встречу, на свидание.

К сожалению, распространенные мифы часто мешают людям создавать интересные образы.

Миф №1

Нельзя миксовать украшения из металлов разного цвета

Абсолютный миф. Не знаю, почему он до сих пор живет. Это как миф о том, что туфли и сумка должны быть одного цвета. Наоборот, микс металлов сейчас в моде, он есть абсолютно везде, в том числе в изделиях. Например, в знаменитой сумке "Габриель" от Chanel.

Не стесняйтесь носить серебряные и золотые украшения вместе. Наоборот, так ваш образ будет выглядеть более стильно и непринужденно. То же самое касается фурнитуры.

Миф №2

Украшения можно носить только в комплекте

Кажется, этот миф пришел из СССР или из еще более давних времен, и он давно уже должен быть разрушен. Если сережки продавались в комплекте с колье, это не значит, что носить их можно только вместе. Наоборот, даже чаще сережки или колье смотрятся намного круче сами по себе, без комплекта. Чуть проще с браслетом, ведь чем больше расстояние между похожими вещами, тем лучше они смотрятся. Это касается и цвета, и принтов.

Миф №3

Объемные украшения - только на вечер

Я часто слышу о том, что если у вас есть какие-то необычные, заявляющие о себе украшения, например, крупная моносерьга, кольцо, объемное колье или красивый браслет, то все это можно носить только на какое-то мероприятие или на вечер. Это тоже миф, который давно пора разрушить. Можно и нужно носить и миксовать такие украшения днем. И особенно хорошо такие необычные украшения смотрятся с базовыми вещами. То есть чем проще ваш наряд, тем интереснее можно подбирать украшения.

Миф №4

Кольца только с ярким маникюром

Есть такой миф, что чем массивнее кольца, тем более ярким и сумасшедшим должен быть маникюр. Но на самом деле нюдовый маникюр или даже полное отсутствие покрытия не станут препятствием для ношения объемных, массивных, винтажных, сумасшедших колец. Француженки, например, обожают носить какие-то полувинатжные украшения днем. И большинство из них, кстати, не покрывают ногти лаком.

Миф №5

Если надели сережки, то на шею ничего уже не надеваем

Надевать сережки и колье, действительно, не стоит, но только когда речь идет о вещах из комплекта. Когда у нас, например, массивные сережки и при этом массивное колье. И все это вместе, в обычный день, - не очень. Но если мы говорим про маленькие серьги-пуссеты или другие небольшие аккуратные сережки, то это очень даже хорошо смотрится.