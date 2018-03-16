Сьогодні я хочу поговорити про найпоширеніші помилки, які роблять люди при виборі прикрас. У цих помилках часто винні популярні міфи про те, як можна і як не можна носити аксесуари.

Прикраси мають чарівну властивість перетворювати наряд і повністю змінювати ваш зовнішній вигляд, робити його завершеним. Їх можна міняти в залежності від настрою, від випадку, вони можуть висловлювати ваш характер.

Наприклад, ви наділи звичайну білу футболку, жакет, джинси з класними сережками і каблуками, і отримали крутий, нестандартний жіночно-маскулінний образ: на коктейль, на вечір, на зустріч, на побачення.

На жаль, поширені міфи часто заважають людям створювати цікаві образи.

Міф №1

Не можна міксувати прикраси з металів різного кольору

Абсолютний міф. Не знаю, чому він досі живе. Це як міф про те, що туфлі і сумка повинні бути одного кольору. Навпаки, мікс металів зараз в моді, він є на кожному кроці, в тому числі у виробах. Наприклад, у знаменитій сумці "Габріель" від Chanel.

Не соромтеся носити срібні і золоті прикраси разом. Навпаки, так ваш образ буде виглядати більш стильно і невимушено. Це також це стосується фурнітури.

Міф №2

Прикраси можна носити тільки в комплекті

Здається, цей міф прийшов з СРСР або з ще давніших часів, і він давно вже повинен бути зруйнований. Якщо сережки продавалися в комплекті з кольє, це не означає, що носити їх можна тільки разом. Навпаки, навіть частіше сережки або кольє виглядають набагато крутіше самі по собі, без комплекту. Трохи простіше з браслетом, адже чим більше відстань між схожими речами, тим краще вони виглядають. Це стосується і кольору, і принтів.

Міф №3

Об'ємні прикраси - тільки на вечір

Я часто чую про те, що якщо у вас є якісь незвичні прикраси, які заявляють про себе, наприклад, велика моносерьга, кільце, об'ємне кольє або красивий браслет, то все це можна носити тільки на якийсь захід або на вечір. Це теж міф, який давно час зруйнувати. Можна і потрібно носити і міксувати такі прикраси днем. І особливо добре такі незвичайні прикраси виглядають з базовими речами. Тобто, чим простіший ваш наряд, тим більш цікаві можна обирати прикраси.

Міф №4

Кільця тільки з яскравим манікюром

Є такий міф, що чим масивніше кільце, тим яскравішим і божевільнышим має бути манікюр. Але насправді нюдовий манікюр або навіть повна відсутність покриття не стануть перешкодою для носіння об'ємних, масивних, вантажних, божевільних кілець. Француженки, наприклад, люблять носити якісь напіввінатжні прикраси вдень. І більшість з них, до речі, не покриває нігті лаком.

Міф №5

Якщо наділи сережки, то на шию нічого вже не можна

Одягати сережки і кольє, дійсно, не варто, але тільки коли мова йде про речі з комплекту. Коли у нас, наприклад, масивні сережки і при цьому масивне кольє. І все це разом, в звичайний день, - не дуже. Але якщо ми говоримо про маленькі сережки-пуссети або інші невеликі акуратні сережки, то це дуже навіть добре виглядає.