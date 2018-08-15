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Репетиция парада ко Дню Независимости в Киеве: в сети разгорелся жаркий спор

2.2тЧитать новость на украинском

В Киеве 14 августа самолеты тренировались над жилыми домами перед парадом на День Независимости.

Об этом в Facebook написали жители столицы Украины. Мнения в сети разошлись – одни считают, что такие демонстрации неприемлемы во время войны, а другие гордятся таким показательным могуществом.

"Когда над жилыми массивами летят низко бомбардировщик, а затем четыре истребителя, в качестве репетиции перед праздничным военным парадом, начинаешь задумываться, насколько нужны подобные мероприятия во время гибридных войн в 21 веке? Выполняют ли такие масштабные торжества свою высокую функцию или это просто бестолковая трата денег? Лично я не имею четкого ответа", - написал житель Киева Борис Малышев у себя на странице.

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В то же время другая киевлянка Леся Войтицкая написала: "Самолеты проводят над нашим домом репетицию к параду. Как же это красиво. И страшно. И гордо. До мурашек".

Пользователи в комментариях поддержали оба мнения.

Как сообщил OBOZREVATEL, стало известно, что Украина покажет на параде ко Дню Независимости.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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