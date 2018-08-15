Репетиція параду до Дня Незалежності у Києві: в мережі розгорілася запекла суперечка

У Києві 14 серпня літаки тренувалися над житловими будинками перед парадом на День Незалежності.

Про це у Facebook написали жителі столиці України. Думки в мережі розіділилися – одні вважають, що такі демонстрації неприйнятні під час війни, а інші пишаються такою показовою могутністю.

"Коли над житловими масивами низько літає бомбардувальник, а потім чотири винищувачі в ряд, як репетиція перед святковим військовим парадом, починаєш замислюватися, наскільки потрібні подібні заходи під час гібридних війн у 21 столітті? Чи виконують такі масштабні дійства свою високу функцію, чи це просто безглузда трата грошей? Особисто я не маю чіткої відповіді", - пише житель Києва Борис Малишев у мережі.

У той же час інша киянка Леся Войтицька написала: "Літаки проводять над нашим будинком репетицію до параду. Як ж це красиво. І страшно. І гордо. До мурашок".

Користувачі у коментарях підтримали як одну, так і іншу думку.

Як повідомив OBOZREVATEL, стало відомо, що Україна покаже на параді до Дня Незалежності.