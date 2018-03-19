Запись в киевские детсады переведут на блокчейн

Городские власти планируют внедрить блокчейн в систему записи в детские сады Киева.

Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, сокоординатор Kyiv Smart City Юрий Назаров напомнил, что система электронной записи заработала в столице в прошлом году, однако на нее начали поступать жалобы.

"Бывает ситуация, когда ребенок стоит на 70-м месте в очереди, а через неделю оказывается уже на 76-м. Тогда власть обвиняют в манипуляции данными", - отметил он, передает "Вечерний Киев".

Однако, по словам Назарова, есть определенные процедуры. "Например, когда мы должны поставить без очереди льготников, детей воинов АТО. Для того, чтобы родители знали, почему их ребенка подвинули со своего места, пригодится технология блокчейна", - подчеркнул Назаров.

Директор департамента добавил, что преимущество технологии блокчейн - полная прозрачность информации, изменения в программу вносятся последовательно, шаг за шагом, и каждый из участников может проследить за действиями, происходящими в "цепочке".