Запис в київські дитсадки переведуть на блокчейн

Міська влада планує впровадити блокчейн в систему запису до дитячих садочків Києва.

Директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, співкоординатор Kyiv Smart City Юрій Назаров нагадав, що система електронного запису заробила в столиці в минулому році, однак на неї почали надходити скарги.

"Буває ситуація, коли дитина стоїть на 70-му місці в черзі, а через тиждень виявляється вже на 76-му. Тоді владу звинувачують в маніпуляції даними", - зазначив він, передає "Вечірній Київ".

Однак, за словами Назарова, є певні процедури. "Наприклад, коли ми повинні поставити без черги пільговиків, дітей воїнів АТО. Для того, щоб батьки знали, чому їх дитину посунули зі свого місця, стане в нагоді технологія блокчейну", - підкреслив Назаров.

Директор департаменту додав, що перевага технології блокчейн - повна прозорість інформації, зміни в програму вносяться послідовно, крок за кроком, і кожен з учасників може простежити за процесами, що відбуваються в "ланцюжку".