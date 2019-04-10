Во Львове откроют элитный отель Hilton на месте музея

Во Львове согласовали строительство элитной гостиницы Hilton на месте закрытого музея в парке имени Богдана Хмельницкого.

Об этом рассказал городской голова Андрей Садовый на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение: во Львове хотят построить гостиницу, кажется, Hilton. Там должна быть половина здания – классическая гостиница, половина здания – апарт-отель. Это должно быть здание высокого архитектурного уровня – произведение искусства", – рассказал он.

Отель Hilton в Киеве

Садовый отметил, что застройщик согласился профинансировать реконструкцию парка отдыха и культуры. Высота здания не должна превышать 34 метров. В здании будет около 157 апартаментов и подземный паркинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно светская львица и наследница мировой сети фамильных гостиниц Пэрис Хилтон посещала Украину. Она прилетела на официальное открытие "Гранд Отеля" во Львове.

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