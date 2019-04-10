У Львові відкриють елітний готель Hilton на місці музею

У Львові погодили будівництво елітного готелю Hilton на місці закритого музею в парку імені Богдана Хмельницького.

Про це розповів міський голова Андрій Садовий на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми ухвалили рішення: у Львові хочуть збудувати готель, здається, Hilton. Там повинна бути половина будівлі — класичний готель, половина будівлі — апарт-готель. Це має бути будівля високого архітектурного рівня — витвір мистецтва", – розповів він.

Готель Hilton у Києві

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Садовий зазначив, що забудовник погодився профінансувати реконструкцію парку відпочинку і культури. Висота будівлі не повинна перевищувати 34 метри. У будівлі буде близько 157 апартаментів і підземний паркінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно світська левиця і спадкоємиця світової мережі фамільних готелів Періс Хілтон відвідувала Україну. Вона прилетіла на офіційне відкриття "Гранд Готелю" у Львові.

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