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В Карпатах посреди лета выпал снег: опубликовано фото

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В среду, 10 июля, на одной из самых высоких вершин украинских Карпат, горе Поп Иван, пошел снег с дождем.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного спасательно-поискового поста.

"По состоянию на 14:05 10.07.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха 3 °С", — поделился спасательно-поисковый пост.

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В Карпатах посреди лета выпал снег: опубликовано фото

В Карпатах посреди лета выпал снег

Фото: facebook/chornogora.rescue112

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля почти по всей территории Украины ожидаются дожди, которые могут переходить в ливни со шквалами.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Место
Украина
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