У Карпатах посеред літа випав сніг: опубліковано фото

У середу, 10 липня, на одній з найвищих вершин українських Карпат, горі Піп Іван, пішов сніг з дощем.

Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошукового-рятувального поста.

"Станом на 14:05 10.07.2019 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг з дощем, вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря 3 °С", — поділився пошуково-рятувальний пост.

У Карпатах посеред літа випав сніг Фото: facebook/chornogora.rescue112

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня майже по всій території України очікуються дощі, які можуть переходити в зливи зі шквалами.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!