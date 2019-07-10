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У Карпатах посеред літа випав сніг: опубліковано фото

2.3т Читати матеріал російською

У середу, 10 липня, на одній з найвищих вершин українських Карпат, горі Піп Іван, пішов сніг з дощем.

Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошукового-рятувального поста.

"Станом на 14:05 10.07.2019 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг з дощем, вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря 3 °С", — поділився пошуково-рятувальний пост.

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У Карпатах посеред літа випав сніг: опубліковано фото

У Карпатах посеред літа випав сніг

Фото: facebook/chornogora.rescue112

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня майже по всій території України очікуються дощі, які можуть переходити в зливи зі шквалами.

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Місце
Україна
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