В Чернобыле с крыши саркофага спасли собаку

Работники Чернобыльской АЭС спасли бродячего пса, который забрался на саркофаг "Укрытие-2", покрывающий разрушенный после аварии четвертый реактор.

Спасательная операция опубликована на Youtube-канале благотворительной организации Clean Futures Fund.

Собака по неизвестной причине забралась на высоту 92 м по лестнице для обслуживания.

Трем рабочим пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы вернуть пса.

Они закрепили животное спасательными ремнями и вместе спустились на землю.

Спасатели рисковали жизнью, так как над саркофагом сохраняется повышенный радиационный фон.

Как сообщал CityOboz, в Чернобыле встретили ручного лиса.