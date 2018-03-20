В Чернобыле с крыши саркофага спасли собаку

Работники Чернобыльской АЭС спасли бродячего пса, который забрался на саркофаг "Укрытие-2", покрывающий разрушенный после аварии четвертый реактор.
Спасательная операция опубликована на Youtube-канале благотворительной организации Clean Futures Fund.
Собака по неизвестной причине забралась на высоту 92 м по лестнице для обслуживания.
Трем рабочим пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы вернуть пса.
Они закрепили животное спасательными ремнями и вместе спустились на землю.
Спасатели рисковали жизнью, так как над саркофагом сохраняется повышенный радиационный фон.
Как сообщал CityOboz, в Чернобыле встретили ручного лиса.