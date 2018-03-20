У Чорнобилі з даху саркофага врятували собаку

Працівники Чорнобильської АЕС врятували бродячого пса, який забрався на саркофаг "Укриття-2", що покриває зруйнований після аварії четвертий реактор.

Рятувальна операція опублікована на Youtube-каналі благодійної організації Clean Futures Fund.

Собака з невідомої причини забралася на висоту 92 м по сходах для обслуговування.

Трьом робітникам довелося використовувати альпіністське спорядження, щоб повернути пса.

Вони закріпили тварину рятувальними пасками і разом спустилися на землю.

Рятувальники ризикували життям, так як над саркофагом зберігається підвищений радіаційний фон.

Як повідомляв CityOboz, в Чорнобилі зустріли ручного лисиця.