Украсть за 14 секунд: как работают угонщики мопедов в Одессе

Во вторник, 14 августа, в центре Одессы, на улице Тираспольской камеры видеонаблюдения засняли, как работают угонщики мопедов.

Чтобы угнать транспортное средство, "защищенное" от кражи специальной скобой, профессионалу потребовалось всего 14 секунд. Соответствующее видео на личном канале в YouTube публикует пользовательница Ирина Коваленко.

В разгар дня в кадре появился мужчина в мотоциклетном шлеме, он подошел к мопеду HONDA Lead 48 серебристого цвета, который был припаркован у здания, расстегнул скобу, тут же завелся и уехал.

Для кражи потребовалось всего 14 секунд, при этом прохожие не обратили на мужчину внимания, ведь со стороны ситуация вовсе не выглядела угоном.

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