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За 14 секунд: як працюють викрадачі мопедів в Одесі

1.4тЧитати новину російською

У вівторок, 14 серпня, в центрі Одеси, на вулиці Тираспольській камери відеоспостереження зняли, як працюють викрадачі мопедів.

Щоб викрасти транспортний засіб, "захищений" від крадіжки спеціальною скобою, професіоналу знадобилося всього 14 секунд. Відповідне відео на особистому каналі в YouTube публікує користувачка Ірина Коваленко.

У розпал дня в кадрі з'явився чоловік в мотоциклетному шоломі, він підійшов до мопеду HONDA Lead 48 сріблястого кольору, який був припаркований біля будівлі, розстебнув скобу, одразу ж завівся і поїхав.

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Для крадіжки йому знадобилося всього 14 секунд, при цьому перехожі не звернули на чоловіка уваги, адже з боку ситуація взагалі не виглядала викраденням.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, користувачів мережі потішило викрадення елітного спорткара в Києві.

Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкти
Youtubeвидео
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