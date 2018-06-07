Столовая в киевской мэрии: сколько стоит еда для чиновников

В центре Киева есть место, где можно вкусно и недорого поесть, - столовая в мэрии на Крещатике, 36. Там обедают депутаты Киевсовета и работники соседских офисов.

Помещение разделено на два зала. В первом – кофейня, а во втором подают комплексные обеды, пишет "Вечерний Киев".

Стоимость блюд очень демократичная: куриный суп с вермишелью стоит 16 грн, молочные сосиски - 11 грн, баварские колбаски - 30 грн, отбивная из индейки - 36 грн, фирменное куриное филе - 42 грн.

На гарнир подают перловку с грибами - 14 грн, картофель - 27 грн, плов - 29 грн. Салат из капусты и сыра стоит 21 грн. Из напитков - компот или узвар - 8 грн, морс - 10 грн.

Так, минимальная стоимость комплексного обеда - суп, каша с сосисками, салат и компот - обойдется в 70 грн.

Как сообщал CityOboz, в киевском метро нашли секретную столовую.