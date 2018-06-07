Їдальня в київській мерії: скільки коштує їжа для чиновників

У центрі Києва є місце, де можна смачно і недорого поїсти, - їдальня в мерії на Хрещатику, 36. Там обідають депутати Київради і працівники сусідських офісів.

Приміщення розділене на два зали. У першому - кав'ярня, а в другому подають комплексні обіди, пише "Вечірній Київ".

Вартість страв дуже демократична: курячий суп з вермішеллю коштує 16 грн, молочні сосиски - 11 грн, баварські ковбаски - 30 грн, відбивна з індички - 36 грн, фірмове куряче філе - 42 грн.

На гарнір подають перловку з грибами - 14 грн, картоплю - 27 грн, плов - 29 грн. Салат з капусти і сиру коштує 21 грн. З напоїв - компот або узвар - 8 грн, морс - 10 грн.

Так, мінімальна вартість комплексного обіду - суп, каша з сосисками, салат і компот - обійдеться в 70 грн.

Як повідомляв CityOboz, в київському метро знайшли секретну столову.