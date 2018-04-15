Пробирает до слез: украинцы сняли невероятный ролик о толерантности

Киевская студия Moon Production сняла трогательный социальный ролик под названием "Толерантность". Режиссером проекта, реализованного совместно с Internews Ukraine и USAID Україна, стал Максим Сухой.

"А вот и он, наш ролик про толерантность. В этом видео мы хотели показать, что представители каждой социальной группы, проживающие в нашей стране, могут быть полезны и ценны для общества", - таким текстом авторы сопроводили видео в социальных сетях.

По сюжеты украинцы из самых разных социальных групп объединяются вместе, чтобы проломить кирпичную стену, отделяющую их друг от друга.

Слоганом ролика стал призыв "Береги разнообразие".

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