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Популярный лоукостер запустил из Киева новые рейсы: названы направления

1.8тЧитать материал на украинском

19 октября 2018 года авиакомпания Ernest Airlines открыла два новых направления из столичного аэропорта - Киев-Рим и Киев-Милан (Мальпенса).

Из Киева перелеты будут осуществляться в понедельник, среду и пятницу, об этом сообщает Iev.aero.

Стоимость билета в Рим, будет от 39 евро, а в Милан (Мальпенса) от 49 евро.

Популярный лоукостер запустил из Киева новые рейсы: названы направления
Популярный лоукостер запустил из Киева новые рейсы: названы направления
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Также на торжественном открытии рейсов региональный менеджер авиакомпании заявил об открытии в марте 2019 года еще одного итальянского направления из Киева в Геную.

Популярный лоукостер запустил из Киева новые рейсы: названы направления

На данный момент, самолеты авиакомпании Ernest Airlines летают в Италию из Киева по пяти направлениям: Рим, Милан (Бергамо), Милан (Мальпенса), Неаполь, Болонья.

Популярный лоукостер запустил из Киева новые рейсы: названы направления
Популярный лоукостер запустил из Киева новые рейсы: названы направления

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский лоукост авиаперевозчик Ryanair запустит свой первый рейс из Украины уже 3 сентября по маршруту Киев-Берлин и обратно.

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