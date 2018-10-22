Популярний лоукостер запустив із Києва нові рейси: названі напрямки

19 жовтня 2018 року авіакомпанія Ernest Airlines відкрила два нових напрямки зі столичного аеропорту - Київ-Рим і Київ-Мілан (Мальпенса).

З Києва перельоти здійснюватимуться в понеділок, середу і п'ятницю, про це повідомляє Iev.aero.

Вартість квитка в Рим, буде від 39 євро, а в Мілан (Мальпенса) від 49 євро.

Також на урочистому відкритті рейсів регіональний менеджер авіакомпанії заявив про відкриття в березні 2019 року ще одного італійського напрямку з Києва до Генуї.

Наразі літаки авіакомпанії Ernest Airlines літають до Італії з Києва за п'ятьма напрямками: Рим, Мілан (Бергамо), Мілан (Мальпенса), Неаполь, Болонья.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський лоукост авіаперевізник Ryanair запустить свій перший рейс з України вже 3 вересня за маршрутом Київ-Берлін і назад.