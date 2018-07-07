На запорожском курорте козлы прыгали по авто: момент сняли на видео

В курортном городе Запорожской области заметили двух козликов, которые прыгали по автомобилям.

Соответствующим видео Вячеслав Стадник поделился на канале Youtube. "В Бердянске козлы пробуют прочность машин", - подписал он ролик.

Необычный инцидент произошел на Верховой косе. "Двое этих ребят устроили аттракцион", - добавил Вячеслав.

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Пользователи с юмором отреагировали на действия животных и подчеркнули, что они играли на территории Приазовского национального природного парка.

Как сообщал CityOboz, на Хортице туристы встретили дикое животное.