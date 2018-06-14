На Хортице туристы встретили дикое животное. Видеофакт

В Национальном заповеднике "Хортица" на дороге посетители встретили дикого кабана. Видеозапись опубликовали в Instagram.

"Идешь такая по Хортице, а тут мирно гуляет кабанчик", - говорится в подписи к ролику.

Девушка уточнила, что при встрече с животным они не кричали и не делали резких движений.

На Хортице туристы встретили дикого кабана. Видеофакт

Животное гуляло по дороге

В Национальном заповеднике "Хортица" на дороге прохожие встретили дикого кабана. Видеозапись опубликовали Instagram.

"Идешь такая по Хортице, а тут мирно гуляет кабанчик", - говорится в подписи к ролику.

Девушка уточнила, что при встрече с животным они не кричали и не делали резких движений.

"Даже в мыслях не было идти мимо него. А когда он нас увидел и пошел нам навстречу, мы тихонечко, медленно и аккуратно сдали чуть назад, и пошли по другой тропинке. Кабанчик потом еще там гулял и вышел из леса прям к дороге. Так что никто не застрахован, гуляя по Хортице, встретить кабанчика", - добавила она.

Отметим, на острове обитает большое количество видов животных и птиц. Среди них - дикие кабаны, лисицы, зайцы и олени. Идёшь такая по Хортице, а тут мирно гуляет кабанчик 😊 #запорожье #запоріжжя Публикация от Это Запорожье (@its_zp) 13 Июн 2018 в 2:03 PDT

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"Даже в мыслях не было идти мимо него. А когда он нас увидел и пошел нам навстречу, мы тихонечко, медленно и аккуратно сдали чуть назад, и пошли по другой тропинке. Кабанчик потом еще там гулял и вышел из леса прямо к дороге. Так что никто не застрахован, что гуляя по Хортице, ты не встретишь кабанчика", - добавила она.

Отметим, на острове обитает большое количество видов животных и птиц. Среди них - дикие кабаны, лисицы, зайцы и олени.

Как сообщал CityOboz, ранее запорожец устроил фотоохоту на Хортице.