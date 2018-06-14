На Хортиці туристи зустріли дику тварину. Відеофакт

У Національному заповіднику "Хортиця" на дорозі перехожі зустріли дикого кабана. Відеозапис опублікували в Instagram.
"Ідеш така по Хортиці, а тут мирно гуляє кабанчик", - йдеться в підписі до ролика.
Дівчина уточнила, що при зустрічі з твариною вони не кричали і не робили різких рухів.
На Хортиці туристи зустріли дикого кабана. Відеофакт
Тварина гуляло по дорозі
У Національному заповіднику "Хортиця" на дорозі перехожі зустріли дикого кабана. Відеозапис опублікували Instagram.
"Ідеш така по Хортиці, а тут мирно гуляє кабанчик", - йдеться в підписі до ролика.
Дівчина уточнила, що при зустрічі з твариною вони не кричали і не робили різких рухів.
"Навіть в думках не було йти повз нього. А коли він нас побачив і пішов нам назустріч, ми тихесенько, повільно і акуратно склали трохи назад, і пішли по іншій стежці. Кабанчик потім ще там гуляв і вийшов з лісу прям до дороги. Так що ніхто не застрахований, гуляючи по Хортиці, зустріти кабанчика ", - додала вона.
Відзначимо, на острові мешкає велика кількість видів тварин і птахів. Серед них - дикі кабани, лисиці, зайці та олені.
Ідеш така по Хортиці, а тут мирно гуляє кабанчик 😊 # запорожье # запоріжжя
"Навіть в думках не було йти повз нього. А коли він нас побачив і пішов нам назустріч, ми тихесенько, повільно і акуратно пішли трохи назад і іншій стежці. Кабанчик потім ще там гуляв і вийшов з лісу прям до дороги. Так що ніхто не застрахований, гуляючи по Хортиці, зустріти кабанчика ", - додала вона.
Відзначимо, на острові мешкає велика кількість видів тварин і птахів. Серед них - дикі кабани, лисиці, зайці та олені.
Як повідомляв CityOboz, раніше запорожець влаштував фотополювання на Хортиці.