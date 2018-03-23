Кино на крыше: во Львове готовят площадку для показов

Во Львовском киноцентре Lviv Film Center идет реконструкция крыши, на которой будут показывать фильмы под открытым небом.

Как рассказал директор центра Андрей Породко, пространство сможет принимать больше зрителей.

По его словам, на обновленной площадке смогут расположиться более 100 человек.

"После ремонта здесь можно будет разместить до полутора сотни посетителей. Согласно нашим планам, полноценно использовать обновленный крышу можно будет с 15 апреля. Впрочем, из-за возможных задержек с ремонтными работами, а также погодных условий, скорее всего, дать старт весенним кинопоказов можно будет уже 1 мая", - отметил Породко.

Напомним, в 2017 году Lviv Film Center (ул. В. Великого, 14а) в тестовом режиме открыл первые весенние показы на крыше.

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