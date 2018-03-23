Кіно на даху: у Львові готують майданчик для показів

У Львівському кіноцентрі Lviv Film Center йде реконструкція даху, на якому будуть показувати фільми під відкритим небом.

Як розповів директор центру Андрій Породко, простір зможе приймати більше глядачів.

За його словами, на оновленому майданчику зможуть розташуватися більше 100 чоловік.

"Після ремонту тут можна буде розмістити до півтори сотні відвідувачів. Згідно наших планів, повноцінно використовувати оновлений дах можна буде з 15 квітня. Втім, через можливі затримки з ремонтними роботами, а також погодними умовами, швидше за все, дати старт весняним кінопоказів можна буде вже 1 травня ", - зазначив Породко.

Нагадаємо, в 2017 році Lviv Film Center (вул. В. Великого, 14а) в тестовому режимі відкрив перші весняні покази на даху.

Як повідомляв CityOboz, у Львові відкрили лабораторію віртуальної реальності.