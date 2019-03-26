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В Киеве появился мурал с дополненной реальностью: фото

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В Киеве появился новый яркий мурал с дополненной реальностью. Его нарисовали на стене гимназии-интерната №13.

Автором мурала стал художник Виталий Гидеван. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В Киеве появился мурал с дополненной реальностью: фото

"Я рад, что наконец-то реализовал свою идею мурала с АR. Наведя телефон на рисунок, можно увидеть как картинка оживает, листья начинают двигаться от легкого весеннего ветерка. Мир самой маленькой птички-колибри предстает перед нами большим 12 метровым муралом", - написал Гидеван.

В Киеве появился мурал с дополненной реальностью: фото

Он отметил, что для того, чтобы картинка ожила необходимо скачать приложение JiliviAr для смартфона, запустить его и навести на мурал или на фото мурала.

В Киеве появился мурал с дополненной реальностью: фото
В Киеве появился мурал с дополненной реальностью: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье неизвестные злоумышленники повредили фрагменты настенного мурала, открытого в честь 100-летия Украинской Революции.

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