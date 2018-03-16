Сегодня был интересный день, все началось с того, что мне нарисовали мою душу. Я бы вам показала, но меня предупредили, что рисунок души нельзя показывать, потому что это как-то там может на нее негативно повлиять. Поэтому я не буду.

Оказалось, что душа у меня красного и черного цветов, бурная такая душа, которую постоянно тянет на всевозможные приключения.

А еще я записала несколько интервью с самыми разными людьми: с молодым пастором, с бывшим наркоманом, девочкой, которая рисует души, и эзотериком.

Молодой пастор говорит:

- Вот ты, Оксана, так говоришь о грешниках, как себя к ним не причисляешь!

- Я? Ты что, я еще та грешница, все мои грехи при мне.

- Ну так, может, сходим после интервью покаемся?

- Раньше меня после интервью звали в бар выпить, а сейчас покаяться, теперь это у вас так называется?

Наркоман объясняет:

- Ты не понимаешь, на каком дне я рос. Вот представь, что вокруг так серо и темно, что счастья нет нигде годами, ты пытаешься жить, но что бы ни делал, все равно не чувствуешь вот это чувство, и единственный способ пережить счастье - это уколоть себя в вену.

- А что тебя спасло?

- Любовь. Я ее встретил, и понял, что никакие наркотики не дадут мне такого абсолютного счастья, которое чувствую я рядом с ней.

Эзотерик рассказывает:

- В жизни были разные периоды, в 15 папа выгнал меня из дома и я жил с бабушкой своего друга, а у нее болезнь была - Альцгеймера. Ну и денег у меня не было ни копейки. Я тогда начал за очень дешево скупать у наркоманов золото, которое они воровали на районе по квартирам, и продавал его значительно дороже. Знаешь, заработать всегда можно - было бы желание.

Девочка, которая рисует души, делится:

- Моему двоюродному брату было восемь, когда его мама умерла. Знаешь, как ему это объяснили взрослые? Сказали, что мама теперь на небе. И он вылез на крышу и долго лежал там. И я лежала рядом вместе с ним, мы искали глазами в небе его маму ...

Чем больше я узнаю мир и людей, тем спокойнее мне становится. Мы все слишком разные, и по-своему счастливы и несчастны. Все чаще думаю, что жизнь - это всего лишь короткое, интересное путешествие куда-то туда, где бесконечно хорошо.

Публикация взята с Facebook-страницы Оксаны Шаварский.