Жара 30 градусов что в Киеве, что в Варшаве. Самолет из моего города в столицу Польши летел чуть дольше по времени, чем раньше я добирался из Донецка в Киев. Днем людей в аэропортах обычно меньше, чем утром и вечером - так и сегодня: в Борисполе и в Варшаве ни очередей, ни людей.

В Киеве в аэропорт меня вез водитель Сергей за 290 гривен, в Варшаве из аэропорта Роман за 280. Сергей рассказывал о том как он жил в Мюнхене, но "тянуло домой", а теперь он собирается в Барселону в отпуск. Его зарплата 1200 долларов в месяц и ему тяжело снимать квартиру в Киеве за 500 долларов. Приехал он за мной на "Тойоте короле". Я не знаю, его ли это машина или рабочая, и он не уточнил, где именно работает.

В Варшаве Роман молчал - только поздоровался и попрощался на русском языке. Говорить ничего не говорил, хотя было бы тоже интересно узнать о его зарплате и отпуске. Думаю, что если бы я его спросил, он бы с удовольствием рассказал, но я уже был занят другим разговором - встретился с коллегой в аэропорту Шопена и она рассказывала о Фирташе и Левочкине.

Последний раз я был в Варшаве несколько лет назад. Из сводок новостей я представлял себе, что Польша превращается в некое подобие Украины в плане консервативных ценностей, замешанных на религии. Кресты одни и те же, призывы похожи. Но что я увидел на месте? Здесь общеевропейские недели ЛГБТ прайдов оказались неотъемлимой частью столичного ландшафта. И это несмотря на то, что Польша кичится своими католическими идентичностями. Так почему же здесь не боятся "гомодиктатуру", а в Киеве регулярно говорят об "угрозах"?

Неужели для одних верующих человек - "существо нормальное", а для "других" - "поврежденное, глубоко больное"? А ведь именно такими категориями в Киеве в определенных кругах обычно и описывают ЛГБТ сообщество.

Честно говоря, я не ожидал такой открытости в столице "католического государства". Десятки правозащитных организаций установили палатки около Дворца культуры и науки и еще несколько сотен горожан расположились на газонах. Такая же погода, как в Киеве, такие же водители "Убера", схожие по звучанию языки, приблизительно одинаковые цены на все, но почему то в центре Киева представить себе подобную картину сложно. Наверное, польское общество к таким проявлениям пришло не сразу. А как к этому придет украинское ? Сколько времени еще пройдет у нас, чтобы люди перестали бояться? Как долго сотням тысяч сидеть в духовных гетто?

Мне даже стыдно писать эти вопросы, что они до сих пор возникают в нашем обществе.

Пост взят с Facebook-страницы Алексея Мацуки.