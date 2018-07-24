Друг бесплатно: 4 собаки Днепра, которые ищут дом

"Не покупай – возьми в приюте!" – девиз волонтеров из днепровской организации "Верность". OBOZREVATEL полностью согласен с такой постановкой вопроса и теперь на постоянной основе предлагает своим читателям обзавестись верным другом совершенно бесплатно.

В нашей подборке – четыре собаки из Днепра, которым нужен дом прямо здесь и сейчас.

Все животные стерилизованы и готовы к переезду.

Лейла - любимая собака падишаха

Лейла

Если вы султан, то жен у вас может быть сколько угодно, а вот собака должна быть только одна! Лейла и беседу поддержит звонким лаем, и от плова не откажется, и станцует для вас танец хвоста.

Чтобы назначить Лейлу любимой собакой, звоните 096-207-32-38, 050-761-62-97, Елена.

Дикки - Золотой Глаз

Дикки

Является секретным проектом группы зоозащитников. Всех, кто встретится на его пути, обезоруживает одним только взглядом. Убивает в людях плохое настроение, усталость, злость. Излучает волны добра и любви.

Никому не сообщайте телефон 096-229-94-20, агент Лариса.

Кора - самая крутая на районе

Кора

Гора мышц, голливудская улыбка, черный пояс по карате. Даже в 2 часа ночи на квартале вы будете в полной безопасности с такой девчонкой. Подлые замыслы против вас она раскусит в два счета. Любит сырое мясо - и когда называют заинькой.

О встрече просите по номеру 068-853-37-20, куратор Катя

Маргарита (для своих Муха) - неизвестная собачья принцесса

Маргарита

Мы уверены, что наша Муха благородных кровей. Точно, не обошлось без водолаза. В связи с трудным финансовым положением ищет работу гувернантки. Доверьте Мухе вашего малыша, и он будет буквально облизан!

Звоните Татьяне: 066-344-23-34; 097-516-93-40.

Как писал OBOZREVATEL, в зоопарке Запорожья появилось милое пополнение.