Украина – Франция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в субботу, 4 сентября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Соперником команды Александра Петракова станет действующий победитель Мундиаля Франция.

Встреча состоится на поле столичного НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Франция. Начало – в 21:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Увидеть противостояние можно будет на канале "Украина", который также доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV. Кроме того, трансляцию из Киева проведет "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Видео дня

Эфир из столицы Украины в своей сетке запланировали российский вещатель "Матч ТВ" и белорусские "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Явным фаворитом встречи считается команда из Франции. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,55.

Ничья оценивается котировкой 3,75. А показатели на триумф украинской сборной достигают уровня 6,50.

СУДЬИ НА МАТЧ УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Обслуживать встречу будет словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич.

Помогать ему будут лайнсмены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Роль четвертого рефери исполнит Раде Обренович.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить немец Бастиан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Петраков, исполняющий обязанности тренера сборной Украины:

– Я сказал ребятам, что у нас еще все впереди. Не надо расстраиваться – нужно играть дальше, нужно выиграть у Франции. Да, это Франция. Но нужно играть в футбол и никого не бояться: они такие же люди, как и мы. Я много общаюсь с футболистами. Они мне очень помогают. Именно такие опытные исполнители, как Пятов или Ярмоленко.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и ее поединок в Казахстане. Заметил много общего между командами Андрея Шевченко и Александра Петракова. У наших сборных уже есть определенная история взаимоотношений. Конечно, я буду очень рад, если мы победим. Но мы осознаем силу сборной Украины.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Пятов – Тымчик, Миколенко, Забарный, Матвиенко, Зубков, Степаненко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук

Франция: Льорис – Динь, Варан, Кимпембе, Лангле, Погба, Верету, Тчуамени, Гризманн, Бензема, Марсьяль

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Сборная Франции лидирует в группе, имея в активе 8 очков. Украинцы расположились на второй строчке – "желто-синие" набрали четыре пункта.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды играли друг с другом 11 раз. Франция в этих матчах добыла шесть побед, а Украина лишь одну. Последняя встреча сборных состоялась в марте в Париже и завершилась вничью 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Андрей Пятов обвинил болельщиков в том, что они не могут профессионально оценивать его игру в матче с Казахстаном.