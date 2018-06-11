Ночной карнавал Santa Muerte, 13-15.07

В Киеве с 13 по 15 июля пройдет Santa Muerte Carnival by Ulichnaya Eda — невероятно колоритный, ироничный и жаркий, как мексиканское лето.

Мероприятие начинается в 16:00. Танцуем и едим до рассвета. Музыка будет пьянящей, фахитос, начос и “Маргарита” — запоминающимися.

Ночное действо будет полностью пропитано атмосферой одного из самых загадочных и мистических праздников в мире, который пришел к нам из Мексики — Santa Muerte.

До фестиваля пока вдохновляйся на Pinterest, пересмотри мультфильм "Коко" — организаторы хотят увидеть крутой тематический костюм и макияж.

Где: Киев, ул. Беломорская, 1а

Когда: 13-15 июля