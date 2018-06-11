УкрEngРус
Реєстрація
КияниМедОбоз

Нічний карнавал Santa Muerte, 13-15.07

391Читати новину російською

У Києві з 13 по 15 липня пройде Santa Muerte Carnival by Ulichnaya Eda - неймовірно колоритний, іронічний і жаркий, як мексиканське літо.

Захід починається о 16:00. Танцюємо і їмо до світанку. Музика буде п'янкої, фахітос, начос і "Маргарита" - такими, що запам'ятовуються.

Нічне дійство буде повністю просякнуте атмосферою одного з найзагадковіших і містичних свят в світі, яке прийшов до нас з Мексики - Santa Muerte.

До фестивалю поки надихайся на Pinterest, переглянь мультфільм "Коко" - організатори хочуть побачити крутий тематичний костюм і макіяж.

Де: Київ, вул. Біломорська, 1а

Коли: 13-15 липня

Тема
Kyiv.City
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги