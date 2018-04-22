Причиной того, что я появилась на свет, стала София Ротару.

В восемьдесят каком-то там году в одном из киевских университетов был вечер танцев. Так встали звезды, что цвела весна, и 22-летняя Нина решила в этот вечер потанцевать, а 28-летний Юра зашел с друзьями на дискотеку и увидел там ее - очень красивую Нину. Он все ждал удобного момента, чтобы пригласить ее на танец, а тут вдруг диджей включил Софию Ротару "Лаванда, горная лаванда". Юра пригласил, Нина согласилась.

Мне сегодня 29, и в каждой стране мира, в которую меня заносит на время пожить, часто утром я ищу кофе с лавандой. Теперь это называется "Лавандовый раф". В такие утра, попивая свой лавандовый раф, конечно, я думаю, что когда-то мне все представлялось совсем не так. Хотя, если быть до конца честной, то я не знаю, какой должна быть жизнь, чтобы я чувствовала себя удовлетворенной и счастливой каждую секунду. И нормально ли это - быть счастливой постоянно, без перерыва на другие чувства? Очевидно, что нет.

Мир для меня похож на фейерверк, который кто-то ежедневно запускает в моей голове. С каждым годом, и с тем, как я взрослею, мне все чаще кажется, что мы живем в компьютерной игре какого-то классного чувака. Ну потому что не может небо быть таким странным со всеми этими белыми клубками, которые проплывают по нему.

Куда они плывут? Что с ними происходит, когда мы их не видим? Не может быть море таким синим, а весна такой долгожданной. Нельзя так много любить, страдать, снова любить и так часто плакать. Все это явно кем-то задумано, все это не просто так, и должен быть в этой игре определенный смысл.

Я до сих пор не знаю, кто я. До сих пор не знаю, что делает меня до конца счастливой. Может финалом игры и является это четкое осознание, кто ты и почему оказался на этой планете? А может, и нет. Я не знаю.

Все чему я научилась за эти 29 - помещать свою жизнь в один чемодан. У меня нет постоянного дома, но я наконец завела банковскую карточку и умею покупать билеты на различные направления онлайн (а я долго этом училась, поверьте).

Мой основной багаж - это десятки родных людей, которых принято называть словом "друзья". И это самое ценное, что у меня есть. Ибо каждый мой друг - отдельная планета большой любви и поддержки.

У меня есть самая добрая и красивая младшая сестра во всем мире, и даже если я бы хотела ее придумать, у меня бы не получилось нафантазировать идеальнее.

Есть папа и мама, которые принимают каждый мой выбор и ничего от меня не требуют (даже внуков). Кажется, все, чего они хотят, - чтобы мне было хорошо. И я за это им очень благодарна.

В конце концов, у меня всегда есть немного виски с колой, какие-то планы на будущее, в этих планах я допишу книгу, сниму кино, рожу двоих детей и, может, даже заведу собаку, если эти дети будут очень просить. Я бы хотела дожить до 87 и в эти 87 все же иметь возможность пить бурбон, курить табак и не потерять способность каждый раз радоваться и плакать, когда вижу океан.

Я учусь тому, чтобы просыпаться каждое утро и задавать себе один единственный вопрос "Что сегодня сделает меня счастливой?". Конечно, самое трудное - это находить на него ответ, а затем воплощать его в реальность. Но если ответ не приходит сразу - я иду в город и ищу лавандовый раф.

Ибо одно теперь я знаю точно. Счастье - оно в мелочах.

Публикация взята с Facebook-страницы Оксаны Шаварской.