С надеждой на июнь: когда возобновятся Лига чемпионов, НБА и другие топ-турниры после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса заставила полностью "свернуться" мировой спорт в ожидании лучших времен. "На паузу" поставлены абсолютно все международные топ-турниры.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Несмотря на повышения заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах, спортивные функционеры по всему миру каждый день обсуждают вопрос "когда можно возобновить игры?" Варианты возникают самые разные – как с форматами, так и с самими датами.
OBOZREVATEL собрал вместе самую свежую информацию об остановке и возобновлении лучших мировых спортивных событий – Лига чемпионов, НБА, НХЛ, Евролига, Формула 1 и другие в нашем перечне.
Читайте также: Коронавирус vs спорт: что сейчас происходит в мире. Обновляется
Лига чемпионов
Топовый футбольный турнир в Европе держался до последнего, и был прерван 13 марта на стадии 1/8 финала. В четвертьфинал успели пройти "Аталанта" (Италия), РБ Лейпциг (Германия), "Атлетико" (Испания) и ПСЖ (Франция). А вот пары "Ювентус" - "Лион", "Ман Сити" – "Реал" Мадрид, "Барселона" – "Наполи" и "Бавария" – "Челси" сыграли только первый матч.
Когда могут возобновить. Изначально у УЕФА была надежда на возобновление в мае или начале июня с финалами в конце июня, но 1 апреля было принято решение снова перенести еврокубки, уже на неопределенный срок. Хотя позже сообщалось, что УЕФА разрабатывает план доигровки еврокубков в августе в сжатые сроки, за 3 недели.
Лига Европы
"Младший брат" Лиги чемпионов также был прерван 13 марта, и также на стадии 1/8 финала. В ЛЕ все участники плей-офф успели отыграть один матч 1/8-й, в том числе и украинский "Шахтер" (с "Вольфсбургом" на выезде – 2:1).
Когда могут возобновить. Также, как и Лигу чемпионов, возобновление Лиги Европы перенесено на дальнейший неопределенный срок.
Плей-офф Лиги наций
В марте должны были состояться последние плей-офф Лиги наций, в которых определятся последние 4 участника чемпионата Европы (Евро-2020, который стал Евро-2021). В том числе – и один из соперников сборной Украины в группе по Евро.
Когда могут возобновить. Все матчи национальных сборных официально перенесены УЕФА на июнь, многие команды на сайте своих федераций указывают числа в начале месяца. Но плей-офф снова может сдвинуться, если ситуация с коронавирусом не исправится к началу лета.
Кубок Либертадорес
Аналог Лиги чемпионов в Южной Америке был остановлен вслед за ЛЧ и ЛЕ. В Кубке Либертадорес на момент остановки было сыграно только 2 тура группового этапа, так как турнир стартовал только в январе. Вместе с КЛ параллельно поставлен на паузу и Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы).
Когда могут возобновить. Сначала пауза определялась до 21 марта, но затем ситуация с эпидемией ухудшилась, и возобновление КЛ и КС перенесли на 5 мая.
НБА
Баскетбольная топ-лига мира еще продолжала играть, когда в Европе все уже сворачивались. Но в итоге НБА "нажали на тормоз" 12 апреля после того, как центровой "Юта Джас" Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. На момент остановки в НБА продолжалась регулярная часть.
Когда могут возобновить. Изначально сезон приостановили на 30 дней (до 12 апреля), но уже сейчас понятно, что по истечению этого термина чемпионат не возобновится. В размышлениях о судьбе сезона как клубы, так и руководство Лиги сходятся во мнении за любую цену доиграть сезон. Но НБА уже выступила с заявлением, что не будет принимать решений о возобновлении матчей до начала мая.
Евролига и Лига чемпионов (баскетбол)
Элитный европейский кубок – Евролига, остановлен за 5 туров до конца регулярной части 12 марта экстренным решением ФИБА. Во втором по силе европейском баскетбольном турнире – Лиге чемпионов, все остановилось на стадии 1/4 финала. Две пары ("Тенерифе" (Испания) - "Остенде" (Бельгия) и "Дижон" (Франция) - "Нижний Новгород" (Россия)) не успели доиграть 1/8-ю и определить участника четвертьфинала.
Когда могут возобновить. Руководство Евролиги намерено доиграть сезон в штатном формате, возобновив матчи как только будет возможно. В случае же с ЛЧ, довольно редком для международных турниров, можно говорить без "могут". В ФИБА сразу определили, что победитель турнира определится по итогам Финала восьми, матчи которого состоятся с 30 сентября по 4 октября.
НХЛ
Регулярный чемпионат НХЛ также был остановлен 12 марта на неопределенный срок. "Наша цель – снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю", – сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.
Когда могут возобновить. В средине марта появилось сообщение о том, что НХЛ может возобновиться 15 мая. Пока же карантин для игроков действует минимум до 30 апреля.
КХЛ
В открытой Континентальной хоккейной лиге решили не "тянуть резину" по поводу возобновления сезона и досрочно завершили сезон. Турнир был оборван на стадии 1/4 финала плей-офф, и впервые в истории в КХЛ не будет определен победитель.
Новый сезон в КХЛ должен стартовать в сентябре 2020-го.
МЛБ
Главная лига бейсбола в США не застала саму вспышку коронавируса а Америке, так как ее сезон проводится по системе "весна-осень" и должен был начаться 26 марта. В нынешнем году болельщиков ждет юбилейный, 120 сезон МЛБ.
Когда могут возобновить. Пытаясь спрогнозировать развитие ситуации с пандемией, в МЛБ сначала отложили старт сезона на 2 недели – до 10 апреля. Но позже открытие сезона было отложено на неопределенный срок.
Формула-1
Сезон в Формуле-1 должен был стартовать в марте, но вполне прогнозируемо старт сорвался. Сезонный чемпионат мира в 2020-м должен был состоять из 22 этапов Гран-при, но два из них (в Австралии, 13-15 марта, и в Монако, 21-24 мая) полностью отменены. Еще шесть ближайших Гран-при (Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана) перенесены на неопределенный срок.
Когда могут возобновить. В нынешней ситуации Ф1 откладывает этап за этапом, отодвигая и общий старт сезона - на данный момент первые гонки должны пройти на Гран-при Франции (начало - 28 июня). Но и этот этап тоже пока под вопросом. Остальные Гран-при пока не претерпели изменений календаря, а перенесенные будут уже помещать в свободные возможные даты.