Журналист назвал имя вероятного заказчика убийства зама мэра Черкасс. Фото
Вероятным заказчиком убийства Ботнара якобы является Шадловский.
Вероятным заказчиком убийства заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара является Максим Шадловский.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Кузляев. Он уточнил, что подозреваемый до последнего входил в промэрское большинства в горсовете.
По данным журналиста, задержан депутат горсовета Черкасс Максим Шадловский. Фото vikka.ua
"Максим Шадловский, депутат, чиновник, назначенный главой Черкасс Бондаренко. Вероятный заказчик убийства. В горсовете до последнего (кроме нескольких голосований) входил в промэрское большинство", – написал журналист.
Он добавил, что, по данным ГБР, "птенцы Бондаренко" не поделили денежные потоки.
Максим Шадловский входил в промэрское большинства в горсовете Facebook Александра Заднипряного
Facebook Сергея Кузляева
Как сообщал OBOZREVATEL, городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнара. Мэр рассказал, что чиновника не обнаружили утром, 16 июля, на своем рабочем месте.
Позднее выяснилось, что правоохранители провели спецоперацию и сымитировали убийство заместителя городского головы, а после передачи денег задержали его организатора – депутата горсовета.