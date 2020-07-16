Журналист назвал имя вероятного заказчика убийства зама мэра Черкасс. Фото

Вероятным заказчиком убийства заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара является Максим Шадловский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Кузляев. Он уточнил, что подозреваемый до последнего входил в промэрское большинства в горсовете.

По данным журналиста, задержан депутат горсовета Черкасс Максим Шадловский. Фото vikka.ua

"Максим Шадловский, депутат, чиновник, назначенный главой Черкасс Бондаренко. Вероятный заказчик убийства. В горсовете до последнего (кроме нескольких голосований) входил в промэрское большинство", – написал журналист.

Он добавил, что, по данным ГБР, "птенцы Бондаренко" не поделили денежные потоки.

Максим Шадловский входил в промэрское большинства в горсовете Facebook Александра Заднипряного

Facebook Сергея Кузляева

Как сообщал OBOZREVATEL, городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнара. Мэр рассказал, что чиновника не обнаружили утром, 16 июля, на своем рабочем месте.

Позднее выяснилось, что правоохранители провели спецоперацию и сымитировали убийство заместителя городского головы, а после передачи денег задержали его организатора – депутата горсовета.