Загадочная смерть троих детей на Черкасщине: появились новые подробности трагедии. Видео

Трое детей на Черкасщине, которых накануне нашла мертвыми их бабушка, были задушены. А повешенный в сарае мужчина оказался их отцом.

По факту ужасного события в селе Приднепровском Чернобаевского района в полиции уже открыли уголовное производство, говорится в сюжете " Суспильне. Черкассы " (посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Соседи погибших детей рассказывают: семья была не совсем благополучной. Отец 9-летнего Юры, 8-летней Софии и их 5-летней сестренки пил и часто надолго исчезал, не мог ужиться со своей тещей. С семьей фактически не проживал, вернулся всего за несколько дней до трагедии.

Дом в селе Приднепровское, где произошло тройное убийство детей suspilne.media

По информации издания "Черкасский край", мужчину звали Иван, он имел судимость.

"Отец, шлялся непонятно где. Не было его сколько месяцев дома, вернулся, вроде сюда. Задушил троих детей и повесился сам. Но он не путевый. Похоже, что у него была белая горячка. Выбрал момент, когда не было жены и ее матери", – рассказывает местная жительница Оксана Черепанская.

Оказывается, в прошлом году семья стояла на учете в социальной службе как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Однако со временем исправились, устроились на работу. Маму детей – Светлану – социальные работники характеризуют как адекватную, спокойную женщину. Говорят, единственная ее проблема – не слишком опрятная, однако всегда прислушивалась к советам и старалась обеспечить детей всем необходимым.

17 марта, когда произошло убийство ее детей, Светлана вместе со своей мамой еще затемно отправились на ферму на работу. С малышами остался Иван. Пока женщиныне было дома, во двор заезжал знакомый семьи, однако двери дома были заперты, ему никто не открыл. А около девяти утра первой домой вернулась бабушка, которая и обнаружила ужасную находку.

Правоохранители открыли уголовное производство по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: пьяный черкащанин зарезал собственную бабушку и двух друзей, а тела бросил в колодец.

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