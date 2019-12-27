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27 декабря • обновлено в 14:19
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Возвращались из Чехии: в ДТП в Черкасской области пострадали заробитчане

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На мосту возле Умани, что на Черкасщине, съехал в кювет бус с заробитчанами. Люди возвращались домой с Чехии.

Как сообщила в Facebook пресс-служба Областного центра экстренной помощи, на место происшествия выехали две бригады "скорой". Медики спасали четырех человек, которые пострадали в аварии.

ДТП произошло около трех часов ночи

ДТП произошло около трех часов ночи

ukraine-live.com

ДТП произошло около трех часов ночи 27 декабря на трассе в направлении города Кропивницкий.

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Водитель от госпитализации отказался.

Двух мужчин, 39-ти и 37-ми лет, с многочисленными ушибами и ранами доставили в Уманскую городскую больницу. Также в тяжелом состоянии там оказалась 44-летняя женщина. У пострадавшей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и перелом локтевого сустава.

Как сообщал OBOZREVATEL, неподалеку от города Каменки случилась трагедия. Под колесами поезда погиб 16-летний парень. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Основная версия следствия – самоубийство.

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Место
Украина Черкассы
Теги
скорая помощь заробитчане ДТП
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