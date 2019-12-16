В Черкассах накрыли банду вооруженных гоп-стоперов: фото

Банда вооруженных злоумышленников отобрала у жителя Киевщины машину и заставила написать долговую расписку.

Инцидент произошел в Черкассах вечером15 декабря. Гоп-стоперов задержали сотрудники уголовного розыска. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

В Черкассах задержали банду вымогателей ch.npu.gov.ua

Угрожая оружием, мужчины завладели автомобилем иностранного производства.

Также водителя заставили написать долговую расписку на несколько тысяч долларов США.

В Черкассах задержали банду вымогателей

В течение часа полицейские задержали злоумышленников, которые катались по городу на чужом авто. Сейчас решается вопрос об открытии ряда уголовных дел.

В Черкассах задержали банду вымогателей

Как сообщал OBOZREVATEL, средь бела дня в Черкассах двое мужчин напали и жестоко избили молотком водителя лимузина.

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