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16 декабря • обновлено в 11:10
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В Черкассах накрыли банду вооруженных гоп-стоперов: фото

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Банда вооруженных злоумышленников отобрала у жителя Киевщины машину и заставила написать долговую расписку.

Инцидент произошел в Черкассах вечером15 декабря. Гоп-стоперов задержали сотрудники уголовного розыска. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

В Черкассах задержали банду вымогателей

В Черкассах задержали банду вымогателей

ch.npu.gov.ua

Угрожая оружием, мужчины завладели автомобилем иностранного производства.

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Также водителя заставили написать долговую расписку на несколько тысяч долларов США.

В Черкассах задержали банду вымогателей

В Черкассах задержали банду вымогателей

В течение часа полицейские задержали злоумышленников, которые катались по городу на чужом авто. Сейчас решается вопрос об открытии ряда уголовных дел.

В Черкассах задержали банду вымогателей

В Черкассах задержали банду вымогателей

Как сообщал OBOZREVATEL, средь бела дня в Черкассах двое мужчин напали и жестоко избили молотком водителя лимузина.

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Место
Украина Черкассы
Теги
автокражи полиция
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