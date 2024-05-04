'Вагнеровцы' продолжают обучать армию Лукашенко в Беларуси – ЦНС

Боевики террористической организации "Вагнер" продолжают находиться на территории Беларуси. Там террористы принимают активное участие в обучении армии режима диктатора Александра Лукашенко.

Обучение с привлечением боевиков ЧВК "Вагнер проходят в Минске. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Боевики расформированной террористической организации проводят занятия с белорусскими военнослужащими 120 ОМБр, которая базируется в Минске.

Российские террористы учат белорусов вести огонь из танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, гранатометов АГС-17 и минометов 2Б11 с закрытых огневых позиций. Также лукашенковская армия выполняет задачи по занятию рубежа, поиску, блокированию и уничтожению условного противника.

Стоит отметить, что в ходе обучения террористы используют беспилотные летательные аппараты. В ЦНС подчеркнули, что вовлечение террористов ЧВК "Вагнер" в учения является частью интеграции белорусских государственных институтов в кремлевский аппарат. Такие действия являются свидетельством мягкой оккупации некогда суверенной страны.

Напомним, российские оккупанты продолжают использовать Беларусь для ведения войны против Украины. В частности, теперь белорусов пытаются привлечь к сборке беспилотных летательных аппаратов. Такие попытки захватчиков были замечены в Белорусском национальном техническом университете.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Западу "сыграть вничью с Россией". Он пригрозил, что в противном случае война может закончиться "прекращением существования Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, страны-члены НАТО считают, что пока нет признаков того, что Беларусь может официально приобщиться к полномасштабной агрессии против нашего государства. Альянс также внимательно мониторит движение военной техники вдоль границы с Беларусью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!