В Беларуси оценили во 'все золото мира' ущерб, причиненный во время Второй мировой войны

Беларусь потребовала все золото государств мира как компенсацию за участие во Второй мировой войне. Власти оценили ущерб в $2,3 трлн, или 43 тысячи тонн золота.

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Об этом сообщают российские и белорусские СМИ. По мнению белорусского правительства, реальные потери государства значительно превысили изначальные оценки.

"Власти Беларуси оценивают ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны, в $2,3 трлн, или 43 тысячи тонн золота", – заявил в понедельник замначальника управления Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

По его словам, расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа показало, что потери Беларуси якобы значительно превысили изначальные оценки.

"При расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время генеральная прокуратура установила, что размер ущерба, причиненного стране, гораздо больше, чем считалось ранее. К переоценке ущерба специалисты приступили в октябре 2021-го. Для этого создали специальную мобильную аналитическую группу, а за основу взяли отчет Чрезвычайной госкомиссии, которая в 40-х оценивала потери нашего народа в годы ВОВ. Документов для изучения набралось на целый архив. Итог неокончательный – 2,3 триллиона долларов или 43 тысячи тонн золота", – заявил представитель генеральной прокуратуры Беларуси.

Требования Беларуси превышают совокупный золотой запас всех стран мира вместе взятых — по состоянию на декабрь 2022 года МВФ оценивал его примерно в 33 тысячи тонн. Крупнейшие держатели — США (8,1 тысячи тонн), Германия (3,3 тысячи тонн), Италия (2,4 тысячи тонн), Франция (2,4 тысячи тонн) и Россия (2,3 тысячи тонн).

Более того, белорусская оценка ущерба эквивалентна 23% золота, что было добыто в мире за всю историю человечества. По данным Геологической службы США, это 187 тысяч тонн.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отказался признавать "Великую отечественную войну". Лидер соседнего государства заявил, что его страна всегда страдала от войн, ведущихся Россией.

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