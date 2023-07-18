Самолет Пригожина в четвертый раз прилетел в Беларусь: СМИ раскрыли подробности

Борт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина утром во вторник, 18 июля, прилетел в Беларусь из России. Это уже в четвертый раз после неудачного мятежа против российского руководства.

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Об этом сообщает "Беларускі Гаюн". "В 11:05 бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах. По нашим данным, борт прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже в четвертый раз за последнее время борт Пригожина прилетает в Беларусь.

Раньше он прилетал 27 июня, 1 июля и 11 июля. Сам Пригожин ночевал в палаточном лагере под Осиповичами в ночь с 11 на 12 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГПСУ подтвердили, что ночью 15 июля большая колонна ЧВК "Вагнер" въехала на территорию Беларуси. Около 60 легковых и грузовых автомобилей с номерами "Л/ДНР" направлялись в сторону Бобруйска и Осиповичей в сопровождении беларуской госавтоинспекции.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что "вагнеровцы" не представляют угрозы для Украины с направления Беларуси. В то же время он признал, что ситуация может измениться.

Напомним, 11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Альянсе "не видят никаких движений", свидетельствующих о том, что "вагнеровцы" начали перемещение на территорию Беларуси.

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