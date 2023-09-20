Знаменитый SsangYong представил новый недорогой кроссовер. Фото

Знаменитый корейский автопроизводитель SsangYong представил новый недорогой электрический кроссовер Torres EVX. Модель с современным дизайном показали на фото и раскрыли детали.

О новинке сообщили на официальном сайте. Электрический кроссовер SsangYong Torres EVX получил 207-сильный мотор и китайскую батарею емкостью 73 кВтч. Заявленный запас хода – 433 км.

У новинки довольно современный дизайн со смелыми линиями и эффектной светотехникой. Но кузов достался от стандартной модели KG Mobility Torres. В продажу на европейский рынок новинка отправится совсем скоро с ценой от $35 830.

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Напомним, с 2024 года SsangYong сменит название на KGM. Прошлым летом корпоративный гигант KG Group взял на себя управление производителем, всеми его мощностями и подразделениями, став единственным владельцем.

Благодаря финансированию появился новый кроссовер SsangYong Torres. Глава компании отметил, что автопроизводитель в дальнейшем будет делать ставку на электромобили.

Первоначально рассматривали название KG Mobility, которое уже фигурировало в СМИ. Но его в итоге сочли слишком длинным. И это даже без названия отдельных моделей. Поэтому решили сократить до трех букв. Привычную эмблему обещают сохранить.

OBOZREVATEL уже сообщал о дешевом электрическом кроссовере из Китая, который получил большой запас хода.