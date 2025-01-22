Знаменитый бюджетник Dacia оказался намного успешнее соперников. Фото

Знаменитая бюджетная модель Dacia Sandero – самая доступная машина румынского бренда. Этот автомобиль оказался намного успешнее своих ближайших соперников на рынке. Европейские покупатели чаще всего выбирали именно эту модель.

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Об этом стало известно Motor1. Бюджетник Dacia Sandero возглавил европейский рынок в 2024 году с результатом 270 111 машин. С большим отставанием на втором месте – Renault Clio с 216 569 шт. Третье место занял VW Golf (216 549 шт.).

Ранее производитель сообщил, что продажи Dacia в 2024 года составили 676 340 автомобилей. Этот результат на 2,7% превысил итоги 2023 года. У румынского бренда сегодня очень сильное портфолио, в котором скоро появятся новые многообещающие модели.

В компании уже работают над новой Dacia Sandero 4 поколения. Недорогой автомобиль все еще будет основан на платформе CMF-B и впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.

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