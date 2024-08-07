Hyundai отправила на дороги нового недорогого соперника Tesla. Фото

Недорогой электромобиль Hyundai Ioniq 6, который соперничает с Tesla Model 3, стал настоящим хитом на рынке. Корейская компания вывела на дороги новую версию модели 2025 модельного года после модернизации.

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Даже сквозь камуфляж заметно, что это электрический седан Hyundai Ioniq 6. Но его кузов спрятан под кожухом, чтобы мы не могли увидеть дизайн. Очевидно, что перед нами рестайлинговая машина. О новинке сообщает Carscoops.

После дебюта автомобиля прошло примерно два с половиной года. Еще через несколько месяцев наступит подходящий момент для презентации модернизированной машины.

Разумеется, в первую очередь изменят внешность. Иначе в компании так не пытались бы скрыть детали кузова нового Hyundai Ioniq 6 2025 модельного года. По традиции, промежуточное обновление принесет изменения в дизайн передней и задней части. Появятся другие бамперы, измененные воздухозаборники и, возможно, новая наружная светотехника.

Не обойдется без расширенной палитры окраски кузова и других колесных дисков. Изменения ожидаются также и в интерьере с новыми отделочными материалами и увеличенным монитором информационно-развлекательного комплекса.

Техническая часть должна остаться на том же уровне. Речь идет о силовых установках на 225 и 320 сил с батарейным блоком емкостью 84 кВтч. В линейке ожидается новый топовый вариант мощностью 641 л.с.

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