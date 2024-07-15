Забытый SsangYong готовит недорогого соперника Toyota RAV4. Фото

Новый кроссовер SsangYong Actyon 2025 модельного года от почти забытого корейского бренда предложит практичность и стильный дизайн по доступной цене. Новый автомобиль станет недорогим соперником Toyota RAV4. Машину показали на официальных фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, ранее новый кроссовер был известен как проект SsangYong KGM J120. Однако оказалось, что это долгожданное новое поколение модели Actyon.

Новинку выполнили на базе SsangYong Torres, но кузов здесь другой. Автомобиль получил более динамичный силуэт и эффектное оформление наружной светотехники. Технических деталей пока не раскрывают.

Родственный SsangYong Torres оснащают бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. В случае установки заводского ГБО отдача составляет 165 л.с. Также есть электрический вариант. Скорее всего, такие силовые установки стоит ожидать и для SsangYong Actyon 2025.

Напомним, с 2024 года компания SsangYong сменила название на KGM. Ранее корпоративный гигант KG Group взял на себя управление производителем, всеми его мощностями и подразделениями, став единственным владельцем.

Первоначально рассматривали название KG Mobility, которое уже фигурировало в СМИ. Но его в итоге сочли слишком длинным. И это даже без названия отдельных моделей. Поэтому решили сократить до трех букв.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер Renault, который вызвал ажиотаж на корейском рынке.