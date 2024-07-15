Странный недорогой кроссовер Renault вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Новый кроссовер Renault Grand Koleos 2025 модельного года оказался очень успешным после официальной премьеры и вызвал настоящий ажиотаж на рынке. Хотя модель можно назвать довольно странной.

Видео дня

Компания ранее удивила неожиданным автомобилем, ведь разработала доступный кроссовер не самостоятельно. Официальная премьера Renault Grand Koleos 2025 уже состоялась. Оказалось, что в основе использован недорогой китайский кроссовер. Фактически, это перелицованный Geely Monjaro. Electimes сообщает, что продажи машины уже привлекают внимание.

С начала приема заказов на Renault Grand Koleos собрали уже 7135 заявок. Каждый день потенциальных покупателей становится больше на 650 человек. Хотя речь пока идет только об одной стране – продажи стартовали в Корее.

Несмотря на то, что почти все кузовные элементы заменили, Renault и Geely остались похожи как очень близкие родственники. Кузов получил квадратный силуэт, внимание привлекают фары простой формы и бампер с крупными воздухозаборниками. Все то же самое можно сказать и про Monjaro.

В движение кроссовер Renault Grand Koleos E-Tech Hybrid будет приводить гибридная силовая установка мощностью 245 л.с. Производство наладят в Корее, а прогнозированная цена Grand Koleos – от 20 000 до 30 000 долларов.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый большой седан Toyota с низкой ценой.