Забытый бестселлер Volkswagen превратили в совершенно другую машину

Раньше недорогой Volkswagen Beetle был настоящим бестселлером. Со временем машину превратили в имиджевую модель, а сегодня о ней и вовсе многие забыли. Автомобиль показали в сети в другом виде.

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Еще несколько лет назад этот необычный ретро-кар был на слуху. Модель пользовалась умеренной популярностью благодаря дизайну и недорогим компонентам других моделей VW, которые использовали в конструкции. На канале TALK WHEELS показали новый Volkswagen Beetle. Автор отметил, что машина (неожиданно) могла бы получить гибридную силовую установку.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к VW. Результат интересный, но мы уже знаем, что в продажу эта машина не отправится.

Шансы на возвращение модели пока не проглядываются. Когда продажи упали под давлением кроссоверов, в немецкой компании приняли решение прекратить производство. Так VW Beetle покинул шоу-румы дилеров и успел просуществовать в двух современных поколениях. Каждое из них демонстрировало отсылки в дизайне к оригинальному Beetle середины ХХ столетия.

Ближайшие планы производителя в отношении дальнейшей судьбы легендарной модели неизвестны. Скорее всего, их нет вовсе. Когда-то рассматривался вариант превратить Beetle в кроссовер, затем – в электромобиль. Но ни один подобный вариант не приблизился к конвейеру. Компания давно не вспоминает это имя.

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