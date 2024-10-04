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Вслед за рынком новых автомобилей "посыпалась" вторичка: какие машины покупают

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,5 т.
Volkswagen Golf Sportsvan

Свежая статистика продаж б/у автомобилей в Украине за сентябрь 2024 года демонстрирует уверенное падение рынка даже на фоне снижения продаж новых машин. Теперь даже с покупкой самых дешевых машин украинцы наблюдают проблемы.

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Автомобили с пробегом многократно побеждают новые модели. Такие машины являются самыми дешевыми на рынке. Согласно данным организации Укравтопром, сентябрьский рынок автомобилей с пробегом опять возглавил Volkswagen Golf.

Тем не менее, относительно августа статистика продаж упала на 34%. В сравнении с 2023 годом зафиксировано снижение на 19%.

Octavia Combi

Самые популярные б/у авто в Украине (сентябрь 2024 года):

  1. Volkswagen Golf – 1018 шт.;
  2. Renault Megane – 793 шт.;
  3. Skoda Octavia – 685 шт.;
  4. Volkswagen Tiguan – 483 шт.;
  5. Volkswagen Passat – 477 шт.;
  6. Nissan Leaf – 440 шт.;
  7. Audi Q5 – 426 шт.;
  8. Audi A4 – 333 шт.;
  9. Tesla Model 3 – 325 шт.;
  10. Nissan Rogue – 322 шт.

Всего за сентябрь 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали около 17 тысяч автомобилей с пробегом.

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