Вслед за рынком новых автомобилей "посыпалась" вторичка: какие машины покупают
Свежая статистика продаж б/у автомобилей в Украине за сентябрь 2024 года демонстрирует уверенное падение рынка даже на фоне снижения продаж новых машин. Теперь даже с покупкой самых дешевых машин украинцы наблюдают проблемы.
Автомобили с пробегом многократно побеждают новые модели. Такие машины являются самыми дешевыми на рынке. Согласно данным организации Укравтопром, сентябрьский рынок автомобилей с пробегом опять возглавил Volkswagen Golf.
Тем не менее, относительно августа статистика продаж упала на 34%. В сравнении с 2023 годом зафиксировано снижение на 19%.
Самые популярные б/у авто в Украине (сентябрь 2024 года):
- Volkswagen Golf – 1018 шт.;
- Renault Megane – 793 шт.;
- Skoda Octavia – 685 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 483 шт.;
- Volkswagen Passat – 477 шт.;
- Nissan Leaf – 440 шт.;
- Audi Q5 – 426 шт.;
- Audi A4 – 333 шт.;
- Tesla Model 3 – 325 шт.;
- Nissan Rogue – 322 шт.
Всего за сентябрь 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали около 17 тысяч автомобилей с пробегом.
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