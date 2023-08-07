В Украину завезли доступный электромобиль Mitsubishi. Фото

В Украину завезли первые экземпляры кроссоверов Mitsubishi Airtrek. Это довольно доступный электромобиль в рамках своего сегмента. К тому же у модели интересные и конкурентоспособные характеристики.

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С новым Mitsubishi Airtrek 2023 модельного года японская компания вновь попытается занять позиции в секторе массовых электрокаров. В прошлый раз нечто подобное предпринимали более 10 лет назад. Информация о кроссовере Airtrek в Украине появилась на Auto.ria.

На момент написания публикации в продаже доступны три экземпляра в разных городах Украины. Цены стартуют от 34 500 долларов. Очень привлекательное предложение в сегменте. К тому же у машины интересные характеристики.

Так, запас хода после полной зарядки составляет 520 км. Мощность силовой установки составляет 224 л.с., а максимальная скорость ограничена 175 км/ч. В оснащении – подогрев и вентиляция кресел, камеры кругового обзора, электропривод сидений и двери багажника, адаптивный круиз-контроль.

Официально украинское представительство Mitsubishi не продает Airtrek. Эти автомобили сторонние продавцы ввозят в нашу страну из Китая, как и многие другие электромобили.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о стильном китайском кроссовере. Автомобиль оценили как Renault Duster.