В сети показали новый кроссовер на базе недорогого VW под другим брендом

Кроссовер Cupra Ateca на базе недорогого кроссовера Volkswagen Tiguan показали в сети с новым дизайном для 2025 года. Хотя на смену этой модели уже пришел другой автомобиль.

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Cupra Ateca представляет собой более стильный и "спортивный" вариант VW Tiguan. На канале Digimods DESIGN показали, как мог бы выглядеть этот автомобиль в 2025 году после рестайлинга.

Но, фактически, новый Cupra Terramar, который построен на базе кроссовера Volkswagen Tiguan 3 поколения и был представлен совсем недавно, заменил в линейке модель Ateca.

Кроссовер Cupra Terramar 2025 модельного года по размеру соответствует своему техническому родственнику с длиной кузова около 4,5 м. Но внешность получилась гораздо агрессивнее. В целом дизайн выполнили в стиле других моделей Cupra с эффектной светотехникой и резкими линиями. Хотя заметно, что это Tiguan в "спортивном костюме".

Среди силовых установок ожидаются 1,5-литровые (150 л.с.) и 2-литровые (204 и 265 л.с.) рядные четырехцилиндровые двигатели, что и у Tiguan. А также несколько гибридных модификаций мощностью 204 и 272 сил.

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