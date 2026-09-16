В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Задача по ПДД
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На регулируемых перекрестках водителям необходимо учитывать не только цвет основного сигнала светофора, но и дополнительные секции. Именно они часто становятся причиной ошибок.
Перед вами – довольно типичная ситуация на дороге. Попробуйте определить, в каком порядке трамвай, белый и желтый автомобили проедут этот перекресток.
В каком порядке транспортные средства проедут перекресток?
- Трамвай и белая машина, затем желтая машина.
- Желтый автомобиль, затем трамвай вместе с белым.
- Белая машина, затем желтая, а последним – трамвай.
- Трамвай, затем жёлтый автомобиль, а последним – белый.
Кто имеет преимущество
В этой ситуации ключевое значение имеет сигнал светофора с дополнительной секцией.
Правила дорожного движения предусматривают: если водитель движется в направлении зеленой стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом основного светофора, он должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся из других направлений.
Именно поэтому трамвай и белый автомобиль не могут проехать первыми – они должны пропустить желтый автомобиль.
После того как жёлтый автомобиль проедет перекрёсток, движение могут продолжить трамвай и белый автомобиль.
Правильный ответ
Правильный вариант – №2: сначала желтый автомобиль, затем трамвай вместе с белым автомобилем.
Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, в каком порядке разъедутся автомобили на перекрестке.
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